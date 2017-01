Pengemangel bremser Drivers' Event

Derimod har det ikke regnet med penge, og det er årsagen til, at det efter mere end 25 år er nødvendigt at dreje nøglen. Der er ganske enkelt ikke penge til projektet. Roskilde Kommune, der hvert år har fået støtte til aktiviteterne fra Færdselsstyrelsen, har fået afslag på den seneste ansøgning, og dermed har Drivers' Event været afviklet for sidste gang.

- Det er et logisk regnestykke, at det er en indsats, der betaler sig selv hjem, fordi vi sparer en masse, hvis vi undgår ulykker, men for at gøre det, er vi nødt til at have pengene, og dem kan vi ikke stampe op af jorden, selv om vi grumme gerne vil, siger Torben Jørgensen (S), der er formand for kommunens plan- og teknikudvalg.