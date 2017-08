Der er sat 10 millioner kroner af til cykelsti langs med Store Valby Vej. Det er et mangeårigt ønske for landsbyerne Store Valby, Ågerup og Gundsølille at blive koblet på cykelstinettet til Roskilde. Formand for landsbyrådet, Jens Pedersen, kalder de 10 millioner kroner et godt første skridt på vejen. Foto: Lars Kimer

Pedalnyt: 10 millioner kr. giver cykelsti til Store Valby

Syv millioner kroner i 2018 og en slat på tre millioner kroner i 2019 har partierne bag budgetforliget sat af til at lave cykelsti på Store Valby Vej. Dermed bliver et meget stort ønske i den del af kommunen opfyldt.

Formanden for det lokale landsbyråd jubler da også, men minder om, at en cykelsti til bygrænsen i Store Valby ikke løser alle de cykelmæssige udfordringer i området.

- Det er fair at sige, at det var det øverste punkt på vores ønskeseddel i forhold til cyklisme her i vores hjørne af kommunen. Men en cykelsti til Store Valby er kun første skridt på vejen. Den er fantastisk for folk i Store Valby, men den kobler fx ikke Ågerup til Roskilde, for cykelstien fra Ågerup til Store Valby munder ud i den anden ende af Store Valby, så den forbindelse er endnu ikke skabt, siger formand for det lokale landsbyråd, Jens Pedersen.