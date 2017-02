Rejsende her i området skal passe på tricktyve i øjeblikket. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Pas på: Tricktyve på banegårdene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på: Tricktyve på banegårdene

Roskilde - 23. februar 2017 kl. 14:44 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger er der sket flere tricktyverier på banegårde her i det sjællandske område. Og det er usædvanligt.

Læs også: Pas på tricktyve på stationen

Det fortæller Martin Bjerregaard. Han er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, hvor man er opmærksom på den kedelige tendens.

- Der har været lidt for mange episoder her de seneste 14 dage. Tricktyveri plejer faktisk at være et sommer-fænomen. Men nu foregår det åbenbart også her om vinteren. siger han til DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man registreret 17 anmeldelser om tricktyverier på eller ved banegårde siden 1. januar i år. Det er især foregået i de store byer. Fem af anmeldelserne handler om tricktyveri i Roskilde, to af dem handler om tricktyveri i Køge og yderligere to i Holbæk.

Martin Bjerregaard forklarer, at tricktyvene som regel følger samme fremgangsmåde. De aflurer pinkoden til betalingskortet, når man køber en billet eller handler. Så følger de efter vedkommende, indtil der opstår en mulighed for at stjæle kortet. Det gør de typisk ved en afledningsmanøvre, og politiet har registreret flere metoder.

I »sandwichen« står der en gerningsmand foran ofret og en anden gerningsmand bag ofret. Den forreste standser op og spærrer vejen, mens den bagerste gerningsmand støder ind i ofret og samtidig stjæler betalingskortet. I »kort-tricket« holder gerningsmændene et stort kort op foran ofret for at spørge om vej, og på den måde kan de skjule selve tyveriet. I »spørg om vej-tricket« henvender en eller flere gerningsmænd sig til ofret, spørger om vej og skaber forvirring, så det bliver muligt at begå forbrydelsen.

Efter tyveriet skynder gerningsmændene sig væk fra området for at hæve pengene på betalingskortet.

- Det gør det ekstremt svært for os at følge med dem. Der er måske gået en halv time, inden ofret ringer til politiet, og i løbet af den tid har tyvene både været ved en pengeautomat og er skyndt sig væk, siger Martin Bjerregaard.

Det gode råd handler derfor om altid at beskytte og skjule sin pinkode, når man betaler med et kort.

- Det er det primære og simple råd. For når kortet er stjålet, så skynder gerningsmanden sig hen til en pengeautomat. Men hvis du skjuler pinkoden, så undgår du at blive offer for tricktyveri. Så kan de ikke bruge det stjålne kort til noget, og derfor er risikoen nærmest lig nul, forklarer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.