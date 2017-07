Se billedserie Lørdag eftermiddag sejlede Havhingsten fra Glendalough ud fra museumshavnen. Årets togt har ikke et bestemt mål, men vejr og vind bestemmer, hvad deltagerne kommer til at se. Foto: Britt Nielsen

På togt: Havhingsten er draget på eventyr

Roskilde - 15. juli 2017 kl. 19:00 Af Britt Nielsen

Havhingsten fra Glendalough tog lørdag eftermiddag afsted på årets togt fra museumshavnen i Roskilde. Denne gang bliver det vejr og vind, som bestemmer, hvor skibet og de 57 besætningsmedlemmer kommer hen.

Årets togt har denne gang ikke et bestemt sted, skibet skal besøge.

- Målet er at komme på eventyr. Vi kan sagtens nå Bornholm, Sydnorge, eller Nordtyskland. Det afhænger af vind og vejr, hvor vi tager hen, siger skipper Søren Rasmussen og forklarer, at selv om de sejler i et vikingeskib, er der moderne bekvemmeligheder med som eksempelvis iPads.

Det er nemlig skibet og skibets håndtering, som er fokus. Turen er altså ikke rendyrket vikingetid.

Havhingsten er en rekonstruktion af Skuldelev 2. Dette togt er nummer fem, som Havhingstens Bådelaug har lavet med Havhingsten. Inden da har museet også haft fem ture med skibet.

Skibet sejler for ror og sejl. Når mandskabet ror, er farten 2,5 knob i timen. De kan ro hurtigere, men når de skal holde til mange timer, så vælger man ikke at give den maksimum. Halvdelen af besætningen ror, men den anden del holder pause, og så skifter man hver 20, minut.

- Vi ved, at vikingerne også kørte med et lignende system, men vi ved ikke, hvor lang tid de rorede ad gangen, fortæller Søren Rasmussen og kigger ned på skibet, hvor deltagerne er ved at være klar med de sidste ting.

Kort tid efter kan besætningen tage årerne frem, skibet bliver skubbet ud fra kajen på museumsøen, og snart er Havhingsten på vej væk fra Roskilde. Søren Rasmussen har ikke fået sejlet sat.

Havhingsten er tilbage i Roskilde den 2. august.

