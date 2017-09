Foto: Steen Østbjerg

P-zone i bymidten: Nye regler kan give flere bøder

Roskilde - 14. september 2017

Roskilde Kommune er på vej med en udvidelse af parkeringsbegrænsningerne i Roskildes bymidte.

I dag er parkeringen i bymidten begrænset til to eller tre timer begyndende fra klokken 10 i hverdagen og fra klokken ni på lørdage.

Men kommunen er ved at undersøge, om det kan ændres, så tidsrestriktionen begynder allerede klokken syv.

Argumentet for at gøre det er, at det giver mulighed for, at flere bilister kan benytte bymidtens parkeringspladser.

Det vil dog også udvide perioden, hvor der kan udskrives p-bøder.

- Vi ser på det her, fordi vi gerne vil have en større rotation på vores parkeringspladser, så flest mulige kan komme til at gøre deres ærinder i byen, siger Torben Jørgensen (S), formand for plan og teknikudvalget, og fortsætter:

- Der er kommet en ny bekendtgørelse, som gør, at man ved at snyde kan holde i tre-timers zoner helt frem til klokken 16, uden at vi kan give bøder.

I to-timers-zonerne kan man holde indtil klokken 14, uden at p-vagten kan udskrive en bøde.

Politikerne har her to måneder før kommunalvalget valgt at lade forvaltningen undersøge sagen nærmere, frem for at træffe en beslutning om udvidelse af tidsperioden.