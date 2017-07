Selv en hverdagsformiddag i sommerferien er parkeringspladsen på Sortebrødre Plads fyldt op. Mange pladser er forsvundet, mens der bliver bygget nyt p-hus (i baggrunden). Foto: Kristian Jørgensen

P-husbyggeri holder kunder væk

Roskilde - 27. juli 2017

Om lidt over et år skal det nye parkeringshus på Sortebrødre Plads stå klar med 500 parkeringspladser til de handlende.

I mellemtiden lider butikkerne i den østlige ende i bymidten under, at deres kunder ikke kan finde et sted at parkere, fordi byggeriet har lagt beslag på en stor del af de gamle parkeringspladser.

- Vi hører dagligt fra vores kunder, at det bare er så svært at finde et sted at holde, siger Jette Køhlert, butiksbestyrer i tøjbutikken TTU, der selv i sommerperioden mærker på omsætningen, at nogle kunder vælger køre andre steder hen, hvor de kan parkere.

Ikke alle butikker regner med at kunne se det på bundlinjen, men hører fra kunderne, at de kører længe rundt for at kunne parkere.