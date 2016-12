Se billedserie Prinsesse Marie hilste også på Lis Behrmann Frandsens hund. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Overraskelsen var stor, da der kom en prinsesse forbi

Roskilde - 28. december 2016 kl. 15:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kommer der en prinsesse. Tager du pis på mig!

Sådan beskriver Lis Behrmann Frandsen fra Fasanvænget selv sin reaktion, da hun fik at vide, at prinsesse Marie kom traskende ned ad hendes vej tirsdag eftermiddag for at besigtige skaderne efter stormfloden som ramte blandt andet Roskilde Fjord tirsdag den 27. december.

Prinsessen var i sin beredskabsuniform, som hun har gjort sig fortjent til efter en endt beredskabsuddannelse.

- Jeg ved ikke lige, hvad man siger til en prinsesse. Forhåbentlig fik jeg sagt noget, der giver mening. Jeg har ikke sovet så meget de sidste par døgn, lyder det fra Lis Behrmann Frandsen, efter at prinsessen og hendes følge af chefer fra Beredskabsstyrelsen er gået videre ned ad vejen.

- Jeg fik fortalt hende, at det er hårdt at gå med frygten for, at vi kan blive oversvømmet igen. Det er hårdt at vide, at andre afgør, hvornår vi bliver sikret, lyder det fra Lis Behrmann Franden.

Også John Stilling-Larsen og hans søn Magnus fra Indelukket blev tilfældigt gjort til samtalepartnere med prinsessen.

- De her dage bliver bare ved med at give. Det her er nok dagens største overraskelse. Vi var egentlig bare ude, fordi strømmen er gået, og vi skulle have gang i en generator. Men da det var fikset, gik vi lige ned på engen for at se på situationen. På vej tilbage står vi så pludselig her, fortæller John Stilling-Larsen efter mødet med prinsesse Marie.

Familien kom hjem mandag klokken 16.45 fra en jul på Fanø. 15 minutter senere skovlede John-Stilling Larsen sandsække ved Rema 1000 på Værebrovej.

- Iskiosken stod under vand, så vi kunne lige så godt tage hjem, lyder det tørt fra Magnus, som også lige får spurgt sin far om, hvem hende prinsessen i virkeligheden var.

De to bener efter følget, som har gjort holdt, og prinsesse Marie smiler og griner, da John Stilling-Larsen får formastet sig til at spørge om de må få taget et billede med prinsessen?

Hun stiller glad op, og et par knips senere kan far og søn stolte gå hjem og vise billeder frem hjemme i privaten.