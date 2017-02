Ottos første møde med Jan Magnussen

Det er efterhånden 10 år siden, at Otto Jensen stoppede som leder af ungdomsklubben Viadukten i Roskilde, men det betyder ikke, at han ikke stadig er aktiv, selv om han fylder 75 år på fredag den 10. februar. Ud over et flysimulatorprojekt på Viaduktens område, hvor gæster kan opleve, hvordan det er at være pilot i en Draken-jager, roder han stadig med biler og scrapbøger. Noget han har gjort siden barnsben.