Regionsrådsmedlem Gitte Simoni har droppet at blive DF's folketingskandidat i Roskilde, men bliver efter alt at dømme kandidat i en anden sjællandsk kreds.. Foto: Kim Rasmussen

Oprør mod DF-spids afblæst

Roskilde - 15. februar 2017 kl. 12:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det oprør, som ulmede i Dansk Folkepartis tremandsgruppe i Roskilde Byråd, er afblæst. I efteråret gav de to senest tilkomne DF-byrødder, Gitte Simoni og Karsten Lorentzen, ellers udtryk for, at de overvejede at udfordre partiets nuværende frontfigur, Merete Dea Larsen.

Gitte Simoni var ikke afvisende over for at overtage Merete Dea Larsens plads som folketingskandidat i Roskilde, der som bekendt gav valg til Merete Dea Larsen i 2015, og Karsten Lorentzen overvejede at stille sig til rådighed som spidskandidat til kommunalvalget senere i år.

Nu stiller både Simoni og Lorentzen sig imidlertid bag Merete Dea Larsen.

Gitte Simoni, der også er medlem af regionsrådet, vil dog sandsynligvis stadig stille op til Folketinget ved næste valg. Hun oplyser, at en anden lokalafdeling end Roskilde ønsker hende som kandidat, og det tilbud har hun tænkt sig at tage imod. Hvilken kreds der er tale om, vil hun ikke løfte løret for endnu, kun at den i Sjællands Storkreds.

