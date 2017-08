Foto: Steen Østbjerg

Opgang evakueret ved brand

Roskilde - 06. august 2017 kl. 09:42

Brandfolkene fra Østsjællands Beredskab fik en god hjælpende hånd, da der blev meldt om brand i en lejlighed på Gyvelvej i Roskilde.

Alarmen kom lidt før klokken 8 lørdag morgen. Umiddelbart kunne anmelderen kun se røg, men tidspunktet taget i betragtning var der stor sandsynlighed for, at der var nogen hjemme i lejligheden, og derfor blev der sendt en fuld udrykning med fem køretøjer til stedet.

Det er en meget kort køretur fra beredskabsstationen til Gyvevej, og da brandfolkene ankom, stod samtlige beboere ude i det fri.

- Det viste sig, at der bor i en brandmand i ejendommen, og han har sørget for at få alle beboere ud. Det var rigtig godt tænkt, siger indsatsleder Bo L. Andersen.

Brandfolkene kunne se, at der stod et vindue åbent i lejligheden på første sal, hvorfra det røg. Det udnyttede de til at sætte tryk på opgangen med en overtryksventilator, hvilket betød, at røgen og varmen blev presset ud af opgangen og ud af lejligheden via vinduet, så røgdykkerne hurtigere kunne orientere sig.

- Lejligheden er lille, så det var hurtigt at konstatere, at der ikke var nogen hjemme, og de øvrige beboere fra opgangen kunne også bekræfte, at den bil, beboeren kører i, ikke stod på p-pladsen, siger Bo L. Andersen.

Røgen viste sig at komme fra en madras, der var gået ild i. Hvordan branden er opstået, vil politiets brandteknikere undersøge mandag.