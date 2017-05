Se billedserie Hal 7 er ved at blive renoveret for at gøre plads til værkstedsfællesskabet Makers Corner. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Opfindere og udsatte flytter sammen i betonhal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opfindere og udsatte flytter sammen i betonhal

Roskilde - 12. maj 2017 kl. 11:31 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun Roskilde Festival Højskole, der er i gang med at omdanne en af Musicons gamle fabrikhaller til noget helt nyt.

Lige ved siden bliver Hal 7 nu indrettet til Makers Corner, der bliver et fællesskab mellem Orange Makers, Peoples Corner og Klub Ung.

Orange Makers er en forening af gør det selv-folk og opfindere, som i dag holder til i Musicons Hal 1, som er i så dårlig stand, at de ikke kan være der længere. Den skæbne deler Klub Ung, som også skal ud af Hal 1.

De skal dele Hal 7 med Peoples Corner, som er en forening for psykisk såbare, der i dag holder til i lokaler på hjørnet af Søndre Ringvej og Køgevej, som også står foran en nedrivning.

I Hal 7 skal de være fælles om at drive et værksted, hvor de både kan sysle med deres egne aktiviteter og være værter for besøgende.

For Orange Makers betyder flytningen, at de får betydeligt bedre rammer, som giver håb om at vende en nedgang i medlemstallet. De er nu nede omkring 50, men håber ifølge formand Daniel Rosenkilde at komme op på 200.

For de psykisk sårbare bliver det nye tilbud en mulighed for at møde andre i et afslappet miljø, som ikke er for institutionelt.

Brugergrupperne får hver deres base i hallen og deles om at være værter i det fælles værksted, hvor Peoples Corner typisk vil være der i dagtimerne og de andre om aftenen og i weekender.

Det meste af hallens ene halvdel bliver stående som et åbent eventrum, som kan bruges af foreningerne, Ragnarock eller andre aktører.