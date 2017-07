Se billedserie Lars Halby er konferencier, når der er Opera i Roskilde den 30. juli. Han har været operaformidler og rundviser i Operaen i flere år.

Opera-publikum får en ægte konferencier

Roskilde - 15. juli 2017 kl. 08:07 Af Jes Nysten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er noget særligt at høre musik i det fri.

Sådan siger Lars Halby, som er konferencier ved årets Opera i Roskilde, der finder sted søndag den 30. juli.

Det er første gang i flere år, der er knyttet en »ægte« konferencier til opera-arrangementet i Palægården. De andre år har det været en af de medvirkende sangere, der ud over at synge også har fungeret som konferencier. Helt tilbage i 2004 var daværende operachef Kasper Holten faktisk med som konferencier til Opera i Roskilde, hvor han overraskede publikum ved at synge rollen som husværten Benoit i uddraget fra Puccinis »La Boheme«.

Dette års konferencier, Lars Halby, er ikke en hvilken som helst af slagsen, da han er indbegrebet af en operaformidler. Han har været operaformidler og rundviser i Operaen i adskillige år, og han har derudover været knyttet til adskillige andre teatre som formidler og i mindre roller. I det hele taget lægger Lars Halby ikke skjul på, at han elsker at optræde, så hans fortælleglæde og smittende humør vil helt sikkert være med til at løfte stemningen i Palægården.

- Ja, det er noget særligt at høre musik i det fri, men det er så også vigtigt at musikken er afstemt efter det, præciserer Lars Halby.

- At musikken ikke bliver for tung og kompliceret. Når man sidder udenfor i godt vejr og i godt selskab, skal musikken naturligvis være seriøs men den må gerne være let og livfuld. Sådan er årets program da også. Der er noget for enhver smag: fra Farinelli, fra »Maskerade«, ja selv fra »Den glade enke«. Og ikke mindre end tre numre fra »Porgy og Bess« er på programmet. Netop Porgy og Bess og Danmark er jo en interessant historie at kunne fortælle den aften. Det skal nok blive en god aften, og jeg glæder mig til at være med i Roskilde den 30. juli, siger Lars Halby.