Opbakning til børnekulturhus

Kultur- og Idrætsudvalget har sendt et projekt, som kan omdanne Algade 31 til et børnekulturhus til budgetforhandlingerne. Venstre bakker op om projektet, men mener, at man skal bruge sommeren til at se på alternativer for at være helt sikker på, at børnekulturhuset er den rigtige løsning. Foto: Britt Nielsen