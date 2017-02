Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) og et større følge besøgte mandag DK Beton i Vindinge, der ønsker at flytte sin produktion til Gadstrup for at samarbejde med RGS 90 om genbrugsmaterialer. Foto: Jens Panduro Foto: PANDURO JENS

Op til minister om betonsamarbejde bliver til noget

Roskilde - 28. februar 2017 kl. 17:52 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DK Beton har sin Vindinge-produktion beliggende i landzone. Den vil de fremadrettet gerne have ændret i lokalplanen til byzone, så arealet kan udstykkes til boliger, for på den måde kan virksomheden skaffe kapital til at flytte til Gadstrup, hvor de gerne vil etablere et nært samarbejde med RGS 90, som kan levere byggeaffald og dermed gøre betonproduktionen mere bæredygtig.

- Vi har inviteret erhvervsminister Brian Mikkelsen på besøg, fordi det ikke er helt enkelt at ændre lokalplanen. Sagen er, at vi ligger i en flyzone, der knytter sig til Roskilde Lufthavn, så derfor kan Roskilde Kommune ikke alene give grønt lys til, at vores grund og nabogrunden bliver ændret fra land- til byzone, siger Niels Søndergaard, som er direktør i DK Beton, der har 16 cementværker i Danmark.

Borgmester Joy Mogensen (S) deltog også i besøget og gjorde, hvad hun kunne for at bakke op om zoneændringerne.

Hun anførte blandt andet, at de naboer, der bor tæt på DK Beton i dag, mærker støj fra såvel produktion som lastbiler. Det fremgår af høringssvar.

- Vi vil gerne inden for en tidshorisont på to til tre år flytte fra Vindinge til Gadstrup til RGS 90, så vi i endnu højere grad kan genanvende byggematerialer til den nye beton, siger direktør Niels Søndergaard, DK Beton.

For at DK Beton kan få sin fremtid på sporet har de altså brug for, at kommunen kan få dispensation til at ændre virksomhedens og nabogårdens landzonestatus til byzone. Det vil erhvervsministeren undersøge.

- En af vores prioriteter er den cirkulære økonomi, og den udvikling vil vi gerne støtte. Jeg vil selvsagt gerne forkæle erhvervslivet, men vi skal overholde lovgivningen - også med hensyn til støj. Jeg vil tage jeres input med og følge op på dem, siger Brian Mikkelsen (K).