Ønske fra Erhvervsforum afvist

Det ønske havde Erhvervsforum ellers fremsat over for udvalget for vækst, erhverv og globalisering forud for udbuddet til en ny kontraktperiode, fordi udbuddet, der afgør, om Erhvervsforum genvinder opgaven, afsluttes så sent, at Erhvervsforum vil være bundet til nogle udgifter efter nytår, også hvis organisationen ikke vinder udbuddet.