Foto: Hans-Jørgen Johansen

Øh, hvad?: - Jeg er ved at synke ud for Klinten, jeg kan se Føtex

Roskilde - 12. juni 2017 kl. 13:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har her til middag været masser af aktivitet på lystbådehavnen i Jyllinge. Her mødte beredskabet nemlig talstærkt op, da der klokken 11.32 kom en melding om, at en mand var ved at synke med sin jolle ud for Klinten.

Redningsbåden kom i vandet med tre mand, og dykkerenheden stod klar til at komme i vandet og begynde eftersøgning, men det viste sig forgæves, for den nødstedte var i en anden by.

- Vi fik en melding om at manden sad i sin jolle med to hunde og skovlede vandt ud. Vi fik også at vide, at han ikke akut var ved at gå ned, fortæller indsatsleder fra Østsjællands Beredskab Niels Rasmussen.

Fremme ved Jyllinge kunne beredskabet bare ikke finde nogen nødstedt sejler i en jolle med to hunde.

- Så bliver man jo lidt bekymret. Vi fik redningsbåden i vandet og afsøgte først ud for Klinten. Til sidst havde vi ledt hele vejen på tværs af fjorden. Der var bare ingen nødstedte, forklarer Niels Rasmussen.

Det nationale Joint Rescue Comunication Center i Århus havde efterfølgende kontakt til manden i jollen, som var noget kort for hovedet. Han havde ikke tid til at tale, han skovlede vand og i øvrigt kunne han se Føtex, hvis de endelig ville vide, hvor han var.

- Så står man der på havnen i Jyllinge og tænker Føtex, Jyllinge, noget stemmer sgu ikke helt, smiler Niels Rasmussen.

Den eneste Føtex med havudsigt i nærheden blev brandfolkene enige om var i Frederikssund og redningen af manden i jollen er nu overgivet til beredskabet i Frederikssund. De seneste meldinger går på, at manden skulle være kommet på land på havnen i Frederikssund, nær Føtex.

Østsjællands Beredskab havde otte mand på opgaven.