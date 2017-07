Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Oddset-spillere dømt for at fuppe butikker

Roskilde - 20. juli 2017 kl. 06:50 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på 23 og 34 år fra Kalundborg havde fundet på en billig og indbringende, men til gengæld ikke lovlig måde at spille på Oddset, og det har kostet dem en dom ved Retten i Roskilde.

Den 23-årige fik 30 dages fængsel, mens den 34-årige blev idømt det dobbelte, 60 dage, for deres bedrageri, der bestod i, at de købte en masse Oddset-kuponer, men kun betalte for nogle af dem, fordi det lykkedes dem at forvirre ekspedienterne i butikkerne.

Den 34-årige var sammen med sin bror, hvis sag blev afgjort særskilt, i Kvickly i Algade i Roskilde den 1. maj 2016, hvor de udfyldte en række Oddset-kuponer i kiosken og bad om at se kvitteringerne, efter at de var kørt gennem maskinen fra Danske Spil, men inden ekspedienten havde skannet dem ind på kasseapparatet. Efterfølgende viste det sig, at mændene havde beholdt to af kvitteringerne på henholdsvis 1000 og 6000 kroner, som de dermed undlod at betale for. Kuponerne gav en gevinst på over 8000 kroner, som de to brødre indløste samme dag.

Fire uger senere gentog den 34-årige tricket i DagliBrugsen i Osted, hvor han var sammen med den 23-årige og en ikke identificeret mand.

I dette tilfælde nåede butiksassistenten at køre fem kuponer gennem kassen, da den ene af mændene sagde, at de havde lavet en fejl og bad om at se kuponerne igen. Først bagefter opdagede hun, at hun ikke havde fået alle kuponerne retur, men manglede en på 7000 kroner. Den gav senere en gevinst på 3202 kroner, der blev udbetalt samme dag.

Udover fængselsstraffene skal den 34-årige betale 7000 kroner i erstatning til både Kvickly i Algade - som snart bliver til en SuperBrugsen - og DagliBrugsen i Osted. I sidstnævnte tilfælde kan han dog dele beløbet med den 23-årige.