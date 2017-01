Se billedserie Roskilde Musiske Skole holdt søndag nytårskoncert. Der er koncerten hvor skolens orkestrer får mulighed for at vise hvad de kan her er det Roskilde Strygerne. Foto: Lars Kimer

Nytårskoncert fra middelalder til moderne dansk

Roskilde - 29. januar 2017 kl. 19:20 Af Lars Kimer

Der var både rabalder i strædet, Djämes Braun, renæssance-musik, irsk folkemusik og den lyserøde panter da Roskilde Musiske Skole søndag eftermiddag fyldte Roskildehallerne for gud ved hvilken gang - musikskoleleder Tom Henriques har i hvert tilfælde været med 18 gange.

For eleverne er det en chance for at vise sig frem.

- Det gik rigtig godt, men jeg kunne også have gjort det bedre, jeg er lidt af en perfektionist, griner Eva Paulsen, som spiller tværfløjte i skolens underholdningsorkester, når ikke hun går på Sct. Josefs Skole.

Hun slapper af i foyeren sammen med sin veninde Ester Vestergaard.

- Det er sådan en dag, som bare giver en lyst til at spille. Når man sidder og lytter til alle de andre, så tænker jeg, at jeg vil spille med, griner hun.

Ingen af pigerne drømmer om, at skulle leve af deres musik, men de vil heller ikke leve uden.

- Det er en hobby, en gave. Det er noget jeg skal have med hele livet. Måske jeg skal bruge det i gymnasiet, men ellers er det bare en del af mig, siger Eva Paulsen.

Også skoles to kor, Sing:It og All Starz, har været på scenen.

Meise Maria Engel og Karl Molbæk er godt tilfredse.

- Jeg elsker at synge. Måske er jeg ikke så god til et instrument, men min stemme er mit instrument. Jeg kan godt være nervøs når vi skal synge, men så står man der i en gruppe og er fælles om at lykkes. Det kan jeg godt lide, siger Karla Molbæk.

Da koncerten er slut, er det en træt musikskoleleder, Tom Henriques, som kan tage sig en tår vand. Han var konferencier hele vejen igennem den halvanden time lange koncert.

- Vi er blevet bedre til at lave projekter, hvor vores mange instrumentalister kan få lov at opleve at musikken er et socialt fænomen. Nytårskoncerten er i høj grad orkestrernes koncert. Solist-koncerterne tager vi til april, siger han.