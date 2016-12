Se billedserie Margit Jensen er formand i Single Rock Café Roskilde. Her ses hun i Café Carpe Diem i Roskilde, hvor foreningen har fredagscafé. Foto: Sara Asoka Paulsen

Send til din ven. X Artiklen: Nytår med nye venner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytår med nye venner

Roskilde - 29. december 2016 kl. 18:07 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har faste aftaler nytårsaften. Men der er også dem, der vover sig ud i at møde nye mennesker.

Single Rock Café Roskilde holder middag og fest på Håndværkeren for medlemmer, mens ungetilbuddet Plexus i Roskilde inviterer til fest i københavnsafdelingen.

Hos Ungdommens Røde Kors Roskildes ungetilbud Plexus kan man to gange om ugen lave og spise aftensmad og spille spil eller få sig en snak med andre unge i alderen 20-35 år.

- Efter en vellykket Tivoli-tur for et par uger siden, hvor vi mødtes med københavnsafdelingen, aftalte vi at holde nytårsfest sammen med dem i år. Det bliver hyggeligt, siger en af de frivillige, Tina Hansen.

Hos Single Rock Café Roskilde er der 120 medlemmer. De mødes året rundt til sociale og kulturelle arrangementer.

- Vi skiller os jo lidt ud, fordi vi ikke er en datingportal. Hos os handler det mere om at opbygge et socialt netværk, hvis man så skulle finde en at date, er det jo bare godt, siger Margit Jensen, bestyrelsesformand i Single Rock Café Roskilde.

Til årets nytårsfest, som skal holdes på Håndværkeren, er der 80 tilmeldte fra det meste af Sjælland.

- Det er altid lidt specielt til vores nytårsarrangementer, for der er vi mange flere end normalt, og kan derfor gøre nogle andre ting. For eksempel har vi hyret partybandet The Roosters, siger Margit Jensen.

Se mere om Plexus og Single Rock Café her: www.plexusroskilde.dk og www.singlerock.dk