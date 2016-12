Sådan ser den rigtige illustration ud af det nye Roskilde Stadion. Der har været flere i spil, men dette er projektet, som er blevet præsenteret for økonomiudvalget tidligere i december.

Nyt stadion er en hestesko

Roskilde - 23. december 2016 kl. 13:17 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skitseprojekt, der er lavet for et nyt stadion i Rådmandshaven, opererer med tribuner på tre sider, så den samlede konstruktion får facon som en hestesko, der er åben mod øst.

der bliver plads til 8000 tilskuere, hvoraf der bliver siddepladser til 3000.

Det er FB Gruppen, som har lavet skitseprojektet for FC Roskilde, og som er indstillet på, at det ny stadion bliver kommunalt. Til gengæld skal firmaet have lov til at bygge 12.500 kvadratmeter, der bl.a. skal indeholde sportscollege, ungdomsboliger, sundhedscenter og café. Samtidig kommer der 180 parkeringspladser, hvoraf næsten to tredjedele vil være at finde i kælderen under hovedtribunen. Stadiondelen af projektet har angiveligt en værdi af cirka 60 millioner kroner.

Projektet er udarbejdet af FB Gruppen, hvis administrerende direktør, Hans-Bo Hyldig, Svogerslev, siger, at kommunen får et nyt stadion, som firmaet betaler mod at byggeretten til de 12.500 etagemeter. Samtidig afviser han at være opsat på at realisere projektet på grund af den fortjeneste, der kan være ved det.

- Rent økonomisk er det det dårligste projekt, jeg kommer til at lave i mit liv, for den avance, vi normalt ville have, lægger vi ude i stadion, siger han.

