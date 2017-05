Unge med depression og angst kan være i risiko for at droppe ud af deres uddannelse. Dette er et arkivfoto fra University College Sjælland i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt samarbejde mod angst og depression Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt samarbejde mod angst og depression

Roskilde - 10. maj 2017 kl. 11:12 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Angst og depression er blandt årsagerne til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig går i gang med at tage en.

Det skal et nyt projekt fra Komiteen for Sundhedsoplysning være med til at rette op på. Med 8,3 millioner kroner i ryggen fra Den A.P. Møllerske Støttefond skal kurset Lær At Tackle Angst og Depression hjælpe unge mellem 15 og 25 år med at kontrollere symptomerne fra lidelserne. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

- Det ene mål er at reducere de unges symptomer, så de kan få en bedre hverdag. Det andet er at give dem en større tro på deres egne evner og på evnen til at hjælpe sig selv, siger Lea Hegaard, der leder projektet.

Projektets første fase gennemføres i samarbejde med ti kommuner, herunder Køge og Roskilde kommune.

I praksis foregår kurset på den måde, at de unge mødes i grupper á 12 til 14 mennesker, som alle har symptomer på angst, depression eller begge dele.

- I grupper opdager man, at rigtig mange har det ligesom en selv, og det er dels dels en lettelse, men også en forudsætning for, at man accepterer sin situation og begynder at hjælpe sig selv, siger Lea Hegaard.

Tilknyttet grupperne er to instruktører, som er »positive rollemodeller« i den forstand, at de selv har eller har haft angst eller depression. I grupperne drøfter de unge deres problemer og giver, sammen med instruktørerne, hinanden input til at takle dem.

- Når man møder nogen, der har klaret, hvad man selv står i, så giver det mod og tro på, at når han eller hun kan, så kan man også selv, siger Lea Hegaard.

En 2016-undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at kurset hjælper mennesker over 18 år med at håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen. Så meget at deltagernes symptomer bliver mindre efter kurset. Derfor er håbet og forventningen, at målgruppen på 15 til 25 år også vil få gavn af kurset.

- Kurset ser også ud til at have potentiale til at hjælpe de unge til at undgå frafald på uddannelserne, siger Lea Hegaard og tilføjer, at unge med depression eller angst kan være i risiko for at droppe ud af deres uddannelse.

Hun understreger, at kurset ikke er et behandlingstilbud, og at unge, som er behandlingskrævende, selvfølgelig skal behandles.

- Men det er et godt supplement til den behandling, man ellers skal have, siger hun.

Ungeprojektet afprøves i løbet af 2017 i ti kommuner. I 2018 udvides det til 38 kommuner, blandt de nye er Faxe, Ringsted, Næstved og Guldborgsund. Kurset er færdigevalueret og klar til national udbredelse i 2019.