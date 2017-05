Nyt råd skal værne om domkirkens verdensarv

Derfor opretter Roskilde Domsogns Menighedsråd nu et Verdensarvsråd til at løfte den opgave. Rådet får omkring 20 medlemmer fra uddannelser, kulturliv og byens handel, som kan brede den viden ud til især børn og unge.

- Vi vil gerne have, at befolkningen i Roskilde skal have mere viden om, hvad verdensarven er. Der er nogle ting, vi ikke mener, at vi i udvalget og menighedsrådet selv kan løfte, siger Jesper Kejlhof, formand for domsognets verdensarvsudvalg.