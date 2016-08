Ny minister, samme svar. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), afviser nu som - som sin forgænger - at staten skal bruge penge på at lave en lystsikring af Roskilde Fjord. Foto: Kim Rasmussen

Nyt minister-nej til statslig kystsikring

Roskilde - 28. august 2016 kl. 10:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en minister børster nu ansvaret for kystsikringen af Roskilde Fjord af sine skuldre og lader det være op til kommunerne at finde og finansiere en løsning, efter at både Roskilde, Frederikssund, Egedal kommuner i december 2013 blev hårdt ramt af oversvømmelser efter stormen Bodil, skriver dit regional dagblad, DAGBLADET Roskilde.

Det er igen miljø- og fødevareministeren, som afviser, at staten har et ansvar. Det sker fra i et svar fra Esben Lunde Larsen (V) til SF's Trine Torp.

»Umiddelbart forekommer en dæmning som en meget dyr løsning for grundejerne og kommunerne, og regeringen har ikke aktuelle planer om at gå ind i et sådant projekt«, skriver ministeren.

Dermed lægger han sig i slipstrømmen af både tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl (S), som begge tidligere har afvist, at kystsikring ud over på den jyske vestkyst er et statsligt anliggende.

Ifølge kystbeskyttelsesloven er det grundejeren, der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse og kysterosion.

Afvisningen har Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) kun et skuldertræk til overs for.

- Vi vil fortsætte med at tale fornuft ind i hovederne på politikerne på Christiansborg i den her sag. Værst synes jeg afvisningerne er for Frederikssund, for en regional løsning er også deres lokale løsning, så i mine øjne er ministeren åbenbart parat til at tilsidesætte alle de ramte borgere i Frederikssund, siger hun.

