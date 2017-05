Send til din ven. X Artiklen: Nyt i Jyllinge: Hop i fjorden og blive en del af JGI Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt i Jyllinge: Hop i fjorden og blive en del af JGI

Roskilde - 08. maj 2017 kl. 19:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

JGI-Swim kaster sig ud i et nyt, spændende projekt sammen med DGI og Jyllinge Sejlklub. Fra 6. juni 2017 tilbyder JGI-Swim svømning i åbent vand i Roskilde Fjord. Der er hold både for begyndere og øvede så alle der har mod på åbent vand svømning kan være med.

Åbent vand svømning er inden for de sidste 10 år eksploderet i popularitet både i Danmark og udlandet. Sporten er for dig, der har lyst til at svømme i havet, fjorde eller større søer. Her kan du udfordre dig selv samt din udholdenhed både fysisk og mentalt.

- Vi har i flere år talt om at starte åbent vand svømning, og da JGI-Swim her i foråret fik muligheden for at deltage i et DGI pilotprojekt omkring voksensvømning, var det helt naturligt at et af tiltagene skulle være åbent vand, siger JGI-Swims svømmeskoleleder Connie Højgård.

Der svømmes med udgangspunkt fra Jyllinge Lystbådehavn. Der er indgået et samarbejde med Jyllinge Sejlklub, der har stillet deres faciliteter som omklædning, bad og muligheden for at købe en kop kaffe til rådighed for åbent-vand-svømmerne.

- Vi vil gerne være med til at skabe mere liv på havnen. Derfor har vi indgået aftalen med JGI-Swim om at åbent vand svømmerne kan benytte vores faciliteter, siger Jan Ludvigsen der er formand for Jyllinge Sejlklub.

For JGI Swim er sikkerheden i højsæde. Svømmerne udstyres med neonfarvede badehætter samt havtasker, hvilket øger synligheden og sikkerheden i vandet. Der svømmes på en afmærket bane og der vil altid være minimum to garvede instruktører tilstede både i vandet og/eller i en følgebåd.

Det kræver ikke en masse udstyr at deltage i åbent vand svømning. En svømmedragt/våddragt samt et par svømmebriller og evt. en næseklemme.

Åbent vand svømning starter op tirsdag den 6. juni 2017 og kører frem til september eller indtil det er for koldt at svømme i fjorden. De to første gange foregår i Jyllinge Svømmehal og derefter i fjorden. Når udesæsonen er slut er der mulighed for at fortsætte svømningen hele vintersæsonen i Jyllinge Svømmehal.

- Svømmeklubbens instruktører glæder sig meget til at starte op, og har forberedt sig bedst muligt bl.a. ved deltagelse på voksendidaktik- og åbent vand uddannelse samt sikkerhedskurser på Amager Strand. Der har på forhånd været en vis interesse for projektet og de første svømmere har meldt sig på banen. Selv om det er første sæson, håber vi på at rigtig mange vil være med - om man er triatlet eller bare syntes at svømning i det fri er super fedt, siger Connie Højgård

Tilmelding til Åbent vand svømning foregår på JGI-Swims hjemmeside www.jgi-swim.dk under tilmelding/Åbent vand. Yderligere information kan også ses på hjemmesiden eller fås ved at kontakte klubbens Svømmeskoleleder på mobil 23 98 66 11 eller mail instruk@jgi-swim.dk.

Er du i tvivl om åbent vand svømning er noget for dig eller bare nysgerrig, er du meget velkommen til at komme forbi havnen i Jyllinge, hvor vi fra den 20. juni svømmer hver tirsdag mellem klokken 17.30 og 19.30.