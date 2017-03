Nyt fitnesscenter på trapperne i hal

Et samarbejde mellem Gundsølillehallen og GSG&IF kaster et nyt fitnesscenter af sig

Nu er det slut med kun at snakke om et fitnesscenter i Gundsølille. Første spadestik til Gundsølille Fitness tages nemlig i juli, og indvielsen sker den 7. oktober. Det bekræfter medlem af fitnessudvalget Poul Lamhauge.

Der drejer sig et 120 m2 stort areal i hallen. I første omgang bliver der tale om vægte og maskiner, men på sigt er tanken, at der kommer faciliteter til hold.

- Tanken er, at det skal være et tilbud til småbyerne omkring. Så er man fri for at køre de 10 til 15 kilometer til Roskilde eller Jyllinge for at tage i fitness. Og så kan man jo også selv lige tage en omgang fitness, når man nu alligevel skal køre børnene til idræt i hallen, siger Poul Lamhauge