Nyt cykelløb: Gadstrup Grandprix vil være naturskønt »gadeløb«

Roskilde - 14. august 2017 kl. 11:23 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gadstrup og cykelløb er ikke umiddelbart to størrelser, som Sjællands mange motionscykelister kæder sammen. Men det skal der laves om på, har en gruppe frivillige i Gadstrup Motion, det lokale fitnesscenter, besluttet. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

På søndag den 20. august klokken 9.00 sender de derfor det første felt af sted til det, de har døbt Gadstrup Grandprix. Cykelkendere vil vide, at når noget er et grandprix, så køres der flere omgange på en rundstrækning frem for de løb, hvor man begynder ét sted og slutter et helt andet.

Ruten bliver særdeles naturskøn og godt kuperet, fordi ruten på 5,5 kilometer går rundt om Ramsømagle Sø - Ramsøen - op ad Svanevej og tilbage til start/mål ved Ramsøhallen.

- Vi har valgt den korte rute, fordi den er utrolig naturskøn, der er fint med højdemeter, og fordi den giver folk i Gadstrup rigtig gode muligheder for at komme ud og se cykelløb. Her kan man jo virkelig få nogle timer til at gå, fordi rytterne passerer 10 gange, siger en af de seks arrangører, Casper Skovgaard.

Gadstrup Motion lægger beskedent ud. Håbet er 50 deltagere og maks-grænsen er 100 tilmeldte. I skrivende stund er der mellem 30 og 40 tilmeldte.

- Den lidt billigere forhåndstilmelding er åben frem til fredag klokken 18. Man kan også tilmelde sig på dagen, og det, ved vi, der altid er nogen, som gør, fordi de lige vil se, hvordan vejret er på dagen, siger Casper Skovgaard, som selv har kørt stribevis af motionsløb rundt om på Sjælland, men som for første gang står som arrangør.

Før-tilmeldingen koster 100 kroner plus et mindre gebyr. Tilmelding på dagen koster 150 kroner. Alt det formelle finder man på www.gadstrup-motion.dk.

Ruten bliver ikke spærret af for biltrafik under løbet, så hermed en opfordring til alle trafikanter om at passe på hinanden. I øvrigt skal man være 15 år for at deltage. Løbet skydes i gang klokken 9 og slutter klokken 12.