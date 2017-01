Nyt P-hus bliver rødt og grønt

Det ligger fast, efter at Roskilde Kommune har kåret vinderen af konkurrencen om det ny p-hus, hvor der skal være 500 p-pladser fordelt på fem etager, hvoraf de to bliver under jorden.

Det er Årstiderne Arkitekter, ingeniørfirmaet Cowi og entreprenøren 5E Byg A/S, som sammen står bag vinderforslaget, der har fået titlen »Roskildes hængende haver«. Hele bygningen bliver indsvøbt i en rød teglkappe, der spiller sammen med de omkringliggende huse og historiske bygninger som Roskilde Kloster og domkirken. Derudover vil vestfacaden, der vender ud mod resten af Sortebrødre Plads, være dækket af grønne planter for at markere, at der langs Kulturstrøget er flere grønne områder.

- Bortset fra København er Roskilde den by på Sjælland, der tiltrækker flest mennesker, og hvis vi vil have dem til at komme til Roskilde med alle de ressourcer, der følger med, bliver vi nødt til også at kunne tilbyde dem et sted at parkere. Dette grønne og visionære parkeringshus giver mulighed for at udvikle en dynamisk og fortættet bymidte - mens vi passer på vores smukke og historiske bykerne, siger hun.