Præstemarksvej udgør ifølge Roskilde Kommune centrum af kommunen, og det blev markeret i 2007 med en flise på fortovet. Nu skal den del af Præstemarksvej, der ligger syd for viadukten og jernbanen skifte navn til Præstemarksvænge. Foto: Mikael Borre

Send til din ven. X Artiklen: Nye vejnavne: Slut med at være skåret over på midten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye vejnavne: Slut med at være skåret over på midten

Roskilde - 08. september 2017 kl. 10:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni veje eller dele af veje ændrer navn i Roskilde Kommune, efter plan- og teknikudvalget torsdag gav det endelige grønne lys for ændringerne. Der er ændringer i både Roskilde by, Himmelev, Ågerup, Gundsømagle og Jyllinge.

Ændringerne kommer som følge af et landsdækkende adresseprojekt, som køres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hvor kommunerne som adressemyndighed skal rette op på uoverensstemmelser med adresselovgivningen.

I lovgivningen står der, at et vejnavn skal gælde for ét sammenhængende vejareal. Det vil sige, at vejarealer, der er permanent delt i to af en anden vej, togbane, vejspærring mv., eller som bare ikke er anlagt som sammenhængende, ikke kan have samme vejnavn.

Der er ni veje i Roskilde Kommune, hvor dette er tilfældet. Det betyder, at den ene del af vejen skal ændre vejnavn, og dermed skal alle ejendomme på denne del have nye adresser.

Himmmelev: Her er det slut med Store Valbyvej, som fremover kun skal ligge på nordsiden af ringvejen. Den del af Store Valbyvej, som i dag ligger syd for ringvejen, skal fremover bære navnet Himmelev Skovvej.

Roskilde: Her skæres Præstemarksvej i dag midt over af jernbanen, og derfor skal den sydlige del skifte navn til Præstemarksvænge. Endelig sker der ændringer i Haveforeningen Rørmosen, hvor der bliver veje med navnene Hf. Rørmosen Øst og Hf. Rørmosen Vest.

Ågerup: Her skifter den sydlige del af Ågerupvænge navn til Åbakkevænge.

Jyllinge: Her sker der en ændring ved Blommehaverne og Mirabellehaven. Den nordlige del af Blommehaverne ændre navn til Mirabellehaven og den sydlige del af Mirabellehaven ændre navn til Blommehaverne. Klinten, ligeledes i Jyllinge, ligger både nord og syd for det offentlige areal, som folk i Jyllinge kender som Klinten. Fremover vil den sydlige af de to veje have navnet Syd Klinten.

Gundsømagle: Her er den store forandring, at beboerne skal lægge Stougaarden i graven. Det store almennyttige boligområde skal fremover deles i Stoustien, Stoustrædet, Stouvænget. Endelig skal den nordvestlige del af Holmevænget fremover hedde Dyssevænget.

Inden ændringerne er endelig besluttet, skal de berørte borgere dog høres i seks uger, hvor borgerne selv vil have mulighed for at foreslå andre navne end dem, som forvaltningen spiller ud med.

Baggrunden for adresseprojektet og lovgivningen er at sikre klare og utvetydige adresser, så beredskabet hurtigst mulig kan finde vej, samt at myndigheder, forsyningsselskaber, posten og besøgende mv. ikke kommer i tvivl om adressen.