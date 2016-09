Nye toner i musikforeningen

Komponisten og musikeren Kuno Kjærbye er ny formand for Roskilde Musikforening, som har brugt skiftet til at nytænke sin rolle i byen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Roskilde - 08. september 2016 kl. 15:48 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Roskilde Musikforening tager hul på sæsonen 2016-2017 på fredag den 9. september, er der en del, der ikke er, som det plejer at være.

Alene det at koncerten finder sted en fredag og ikke en onsdag, og at den ikke foregår på Roskilde Bibliotek, men på Roskilde Katedralskole er nyt. Læg dertil at der er tango på programmet, og at publikum opfordres til at danse med, og konturerne til en større paladsrevolution begynder at tegne sig.

- Vores åbningskoncert er et eksempel på, at vi rækker ud mod nye områder og et nyt publikum, men jeg vil dog samtidig sige, at tango også er klassisk musik. Til gengæld er det nyt, at vi går efter interaktion mellem musikere og publikum ved at få folk til at danse, siger Roskilde Musikforenings nye formand, Kuno Kjærbye.

Med en ny formand og en ny bestyrelse er tiden samtidig inde til at nytænke Roskilde Musikforenings rolle i musikbyen Roskilde. Det indebærer ikke kun at vælge andre koncertsteder i byen end Roskilde Bibliotek og andre musikdage end onsdag, men også at opsøge nye samarbejdspartnere.

- Vi har for eksempel haft en snak med Schubertiaden om at genoptage et samarbejde, og vi har talt med teatrene om nogle samproduktioner. Jeg tror på, at man kan nå længere ud med blandingsformer ved at give musikken en fortælling, der rækker ud over den rene koncertform, siger Kuno Kjærbye, som selv er musiker og komponist og er kendt for at eksperimentere med musikken.

Han understreger dog, at det ikke er ensbetydende med, at den klassiske musik er på vej ud i Roskilde Musikforening.

- Al musik lever i nuet, men også i kraft at det der har været tidligere. Da de gamle klassiske komponister levede, skrev de netop ikke klassisk musik, for der var det ny musik, siger han.