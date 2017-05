Nye boliger giver frygt for trafikalt kaos

Allerede i år vil byrådet vedtage to lokalplaner med samlet over 200 boliger i Vindinge, hvor de lokale forudser, at langt de fleste vil vælge smutvejen ad byens små veje forbi kirken og skolen for at komme til motorvejen - stik modsat kommunen, der ikke har fundet det nødvendigt at foretage justeringer af den overordnede trafikale planlægning i kølvandet på boligudbygningen. Det gør byens beboere, viste et usædvanligt velbesøgt borgermøde onsdag aften.