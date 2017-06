Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Nybagt lottomillionær: Vi fejrede 10 millioner kroner med pizza Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nybagt lottomillionær: Vi fejrede 10 millioner kroner med pizza

Roskilde - 09. juni 2017 kl. 19:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden det sidste søndag kom frem, at vinderen af 10,7 millioner rare lottokroner skulle findes i Roskilde Kommune, og at kuponen er blevet købt i Kvickly i Jyllinge, så har snakken fyldt den lille by. »Hvem havde dog været så heldig«.

Om kvinden virkelig er fra Jyllinge, står hen i det uvisse, for Danske Spil har kun fået lov at videregive, at hun er fra Roskilde Kommune. Men glad, det er kvinden helt afgjort.

- Jeg forstår det stadig ikke helt endnu. Det er helt uvirkeligt, siger vinderen, da Danske Spil fanger hende. Hun ønsker at være anonym, men vil godt afsløre, at hun er fra Roskilde Kommune og i 30'erne, inden hun tilføjer:

- Min mand og jeg har altid spillet Lotto, men det er jo altid naboen, der vinder, så det er heller ikke rigtigt gået op for os endnu, siger hun.

Det var da også lidt af et tilfælde, at den heldige spiller fandt ud af, at der var gevinst på kuponen.

- Normalt er det min mand, der har styr på alt det der Lotto, men jeg kunne alligevel ikke vente, så jeg tjekkede. Og da jeg så, der var gevinst på kuponen, så skyndte jeg at ringe til min mor, for at få hende til at tjekke, siger vinderen og tilføjer:

- Så ringede jeg til min mand, som heller ikke troede på det, så vi fik det endeligt bekræftet af Danske Spil, siger hun.

Da det endelig var blevet bekræftet, så skulle man tro, det var tid til en fejring, men nej.

- Vi har grint af dem, der købte pizza for at fejre deres store gevinst, men sandheden er, at vi faktisk gjorde det samme, griner den heldige vinder, og tilføjer:

- Der er jo lige pludselig mange ting, man kan bruge sin gevinst på. Måske skal vi have en ny bil, måske skal vi rejse. Det ved vi ikke helt endnu, slutter den heldige vinder.

relaterede artikler

Hvem blev millionær: Kæmpe lottogevinst lander i Roskilde 04. juni 2017 kl. 09:55