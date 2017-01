Roskilde Kommune har fået lavet en ny illustration af, hvordan hallen med 50-meterbassinet kommer til at tage sig ud med 10 søjler i hallen. På illustrationen kan man på grund af synsvinklen dog ikke se alle søjler.

Ny svømmehal: - Ærgerligt at man ikke inddrager brugerne

Roskilde - 12. januar 2017 kl. 14:43 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De politikere, som gerne vil have bygget den nye badeby, ligger, som de har redt. Kritikken af processen, hvor brugergrupperne ikke har været hørt i forbindelsen med forsøget på at finde for 30 millioner kroner besparelser, er berettiget. Næstformanden i kultur- og idrætsudvalget, Evan Lynnerup (V), går nu i rette med den proces som har ført til, at Roskilde Svømning fx har meldt ud, at de ikke længere støtter opførslen af den nye svømmehal.

- Det er meget ærgerligt at lave reduktioner i den størrelsesorden, uden at man laver en høringsrunde med de brugergrupper, man havde med ind over i første runde eller for den sags skyld have haft de politikere, som mener, svømmehalsprojektet er en fejl, med inde over. Vi har heller intet fået at vide, siger Lynnerup til DAGBLADET Roskilde.

Evan Lynnerup har svært ved at vurdere, hvad de seneste ændringer kommer til at betyde for det endelige byggeri, men faktum er, at gulvarealet i den hal, hvor der skal være 50-meter bassin er skrumpet med 273 kvadratmeter, og der er nu 10 i stedet for seks søjler, som bærer taget i hallen med det planlagte 50-meter-bassin.

De 10 søjler står med 13,4 meters mellemrum, og de er placeret 106 centimeter fra bassinkanten, en afstand som har været diskuteret med Dansk Svømmeunion.

Dansk Svømmeunion har bedt om en afstand fra søjleforkanten til bassinkanten på 80 centimeter, oplyser kommunikationschef i Roskilde Kommune Michael Dahl Nielsen i en mail til DAGBLADET.

Afstanden til bassinet er vigtig - som svømmeunionen ifølge kommunikationschefen også lagde til grund - fordi dommerne skal kunne gå mellem søjler og bassin, når der skal afvikles stævner i hallen.

Det er også planen, at livredderstolen placeres mellem søjlerne, så udsynet ikke bliver hæmmet af søjlerne.

Både søjlernes afstand til bassinet, det måske manglende udsyn for livredderen og oversigtsforhold for en dommer ved et svømmestævne har været omdrejningspunkt for en særdeles heftig debat på facebookgruppen »Støt ny svømmehal i Roskilde«, som en gruppe fra Roskilde Svømning står bag.

De ekstra søjler gør, at der kan findes en besparelse på selve tagkonstruktionen over bassinet.

Formand for kultur- og idrætsudvalget, Birgit Pedersen (SF), mener ikke, at det var nødvendigt at tage endnu en høringsrunde med brugergrupperne.

- Man kan altid diskutere sådan noget. Har projektet ændret så meget karakter, at det skal vendes en gang til? Skal vi hente 70-80 frivillige mennesker ind for, at de kan se projektet igen? Der er ikke ændret ved funktionerne, og derfor har vi skønnet, at det ikke var nødvendigt, siger hun.

OPDATERING I en tidligere udgave af denne artikel blev der bragt en tegning fra Roskilde Kommune af hallen med 50-meterbassinet. Kommunen har siden opdaget, at tegningen ikke var helt korrekt, da den gav indtryk af, at der vil være mere plads, end der reelt bliver. I stedet har kommunen sendt en ny tegning. Oplysningerne i selve artiklen er ikke ændret, og målene er korrekte.