Ny stormflod truer: Kan ramme 100 huse

Hidtil har prognoserne været noget usikre, men nu ser det desværre ud til, at de værste anelser bliver bekræftet. Vandstanden i bunden af Roskilde Fjord forventes at ramme 1,66 meter over dagligt vande. Det vil ske i de meget tidlige morgentimer den 27. december, viser vandstandsmålinger fra DMI.

I Roskilde Kommune vil det betyde betydelige oversvømmelser af huse i Jyllinge Nordmark, hvis ikke beredskabet laver en velgennemtænkt og koordineret indsats. Beredskabet har fulgt prognoserne siden de første indikationer på alarmerende høj vandstand dukkede op før jul.

Spurgt ind til, hvor mange huse der er i fare for oversvømmelse, vurderer beredskabschef i Østsjællands Beredskab, Lars Robetje, at der alene i Jyllinge Nordmark er tale om 100 huse.

- Vi ser lige nu på en prognose, der siger 1,66 meter over dagligt vande. Vi har brugt juleaftens dag på at sikre, at det materiel vi skal bruge, er til vores disposition. I disse timer er vi begyndt at hente det. Vi har blandt andet et bæltekøretøj på vej, så vi kan sikre os, at vi kan køre i området, siger beredskabschef i Østsjællands Beredskab, Lars Robetje.

I morges klokken otte var der møde mellem Østsjællands Beredskab, Beredskabsstyrelsen, Midt- og Vestsjællands Politi, Hjemmeværnet, Røde Kors og Roskilde Kommune.

- Vi tager det her ekstremt seriøst, og vi har kontakt til nøglepersoner blandt beboerne. Vi kan godt få brug for beboernes hjælp, når der skal bæres sandsække, men også når der skal holdes watertubes, når de fyldes. Beboerne i området har før vist sig at være en fantastisk ressource i disse situationer, siger Lars Robetje.

Beredskabet vil orienterer beboerne i området via sms når de har nye informationer.