Det er her, Roskilde Kommune og lodsejerne nu er blevet enige om placering af en offentlig sti. Den inkluderer muligheden for at gå under jernbanen til og fra Kildemosen.

Ny rekreativ sti på vej

Roskilde - 29. januar 2017 kl. 09:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viby mangler adgang til naturen. Det blev slået fast af byens borgere, da Roskilde Kommune lancerede et udviklingsprogram for byen, og i det program blev der blandt andet lanceret en stribe projekter under temaet »Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen«.

Et af målene i udviklingsprogrammet er, at forbedre naturstierne i byen, og det er nu lykkedes Roskilde Kommune at indgå aftale med betonvarefabrikken Concrete A/S om køb af et areal langs banen, hvor der vil blive etableret en rekreativ vandresti mellem Vestergade/Grønningen og Kildemosen.

Samtidig har Banedanmark givet lov til, at stien må gå gennem viadukten under banen, der hvor åen, Lavringe Å, løber i det sydvestlige hjørne af Kildemosen. Det er planen, at der skal lægges en rist over åen, som skal fungerer som bro.

- Viadukten under banen skal også pudses op, så murværket ikke drysser ned på folk, når de går der. Viadukten har en fin højde, så det vil blive et rigtigt godt forløb, lyder det fra Nora Salling, naturmedarbejder i Roskilde Kommune og fortsætter:

- På sigt håber vi at kunne lave yderligere en bid rekreativ sti langs med Viby Å mellem Vestergade og renseanlægget ved Assendløsevejen. Men det er på den lidt længere bane. Så indtil videre, er det Grønningen, der er forbindelsen videre op til Assendløsevejen/Viby Åpark, siger hun.

Men ser man bort fra det knapt så naturprægede miljø på Grønningen, byens industrikvarter, så vil man inden længe kunne gå i naturen fra Kildemosen i syd til skolestien mellem Dåstrup Skole og Gl. Viby i nord.

Den nye stistrækning er desuden et led i på sigt at få etableret en rekreativ forbindelse mellem Viby og Klosterskov og måske på den endnu længere bane at få lavet sti videre ud øst om Dåstrup langs med Lavringe Å.

Det stiprojekt, som nu bliver realiseret, løber sammenlagt op i cirka 650.000 kroner, og stien bliver cirka 550 meter lang og forventes færdig etableret i sensommeren 2017.