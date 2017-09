Ny museumsdirektør: - Jeg skal nok komme til

Se billedserie Henrik Bo Nielsen har været direktør for filminstituttet, men er netop tiltrådt som direktør for Romu. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Roskilde - 09. september 2017

Som ny direktør vil man gerne hurtigt markere sig og få sat sine egne aftryk, men hvad gør man, når ens forgænger har været en meget markant skikkelse, som i sin sidste tid satte en masse store projekter i værk, hvoraf nogle endnu ikke er afsluttet?

Det er den situation, som museumskoncernen Romus nye direktør Henrik Bo Nielsen befinder sig i efter at være officielt tiltrådt i stillingen den 1. september. Han kommer blot to måneder efter, at Roskilde Museum indviede første etape af sin store renovering, der indeholder et nyt børnemuseum og nye specialsamlinger.

Den 6. oktober er der indvielse af Roskilde Museums nye permanente udstilling, der har været lukket ned i et år på grund af ombygningen, og derudover har Romu været igennem en stor organisationsændring og åbninger eller genåbninger af flere museer, deriblandt Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur.

Der er dem, som ville have svært ved at skulle overtage en organisation, der stadig er præget af forgængeren Frank Birkebæks initiativer, men det lader ikke til at genere Henrik Bo Nielsen.

- Det er skiftets lod. Nu kan jeg det næste år rende rundt og tage æren for noget, andre har sat i gang. Sådan er det, når man arbejder med evigheden. Der går tid, før man selv kan få lov at blande sig, og min afløser på filminstituttet kommer formentlig til at få samme oplevelse, siger han.

På den anden side er Henrik Bo Nielsen ikke i tvivl om, at han nok skal komme til fadet.

- Det gode ved at få en opgave som Romu er, at det er så bred en vifte, at der hele tiden sker nye ting, man kan få indflydelse på. For eksempel er Ragnarock så nyt, at vi stadig diskuterer, hvordan ploven skal vende, samtidig med at vi her har påtaget os en national opgave, siger han.

