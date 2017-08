Ny forening vil forvandle kapel til koncertsal

Kapellet har ikke været benyttet i mere end seks år, og det var på menighedsrådets initiativ, at mulige interessenter blev samlet for at udvikle ideer til, hvad kapellet ville kunne bruges til. Det førte til dannelse af Foreningen Koncertkapellet, som allerede har haft akustiske eksperter og det lokale arkitektfirma Cornelius + Vöge til at gøre visionen mere konkret, så der faktisk ligger et nærmest grydeklart projekt for omdannelsen til koncertsal, der kan blive samlingssted for udfoldelse af akustisk musik.

- Hvis vi mener det alvorligt med, at Roskilde er en musikby, kan vi ikke blive ved med at sige, at vi har, hvad vi skal bruge, for vi mangler virkelig et sted at være for den akustiske musik, siger Hanne Tofte Jespersen, som er formand for Foreningen Koncertkapellet.