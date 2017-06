Ny direktør for ROMU: Kommer fra Det Danske Filminstitut

- ROMUs vision er at forske og formidle kulturhistorien professionelt og at gøre historien relevant for samfundet bredt. For at leve op til dette har ROMU udviklet nye formidlingsmetoder og forskningsområder, fx rockmusik, og jeg er overbevidst om, at Henrik Bo Nielsens erfaring fra andre dele af kulturverdenen vil styrke og udvikle denne tilgang yderligere, udtaler Joy Mogensen, der er bestyrelsesformand for ROMU og Borgmester i Roskilde Kommune.

- Det er med stor glæde og en hel del ydmyghed, at jeg har takket ja til opgaven som museumsdirektør og ansvarlig for ROMU. Jeg er dybt imponeret over den fornemme udvikling, ROMUs mange museer og udstillingssteder har været igennem, og de resultater der er skabt. Der er ingen tvivl om, at kommunerne har et stærkt engagement i museumsfællesskabet og ambitioner på borgernes vegne, og det synes jeg er det allerbedste udgangspunkt for vores fremtidige samarbejde. ROMU er helt tydeligt en kulturinstitution præget af stor faglighed, tårnhøje ambitioner, et stærkt samfundsengagement og ikke mindst smittende fortællelyst. Det glæder jeg mig til at blive en del af, siger Henrik Bo Nielsen.