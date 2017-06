Siden den 3. april har Heidi Søsted fungeret som Varefaktas nye diretør - og den erfarne leder har allerede masser af idéer til, hvordan hun skal videreføre virksomheden, der ligger på Københavnsvej i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny direktør: Oplys forbrugeren om allergener

Roskilde - 04. juni 2017 kl. 19:36 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tørre hænder, der skaller og voldsomme eksemreaktioner på kroppen. Det er, hvad der kan ske for nogen, hvis de udsættes for alt for store mængder allergifremkaldende stoffer. I visse tilfælde er konsekvenserne så slemme for de involverede, at de ikke længere kan røre ved mørk gummi på cykelslanger eller gelænderet på rulletrapper, uden at de slår ud, andre må sige nej tak til bedøvelsen hos tandlægen.

Det er nogle af disse gener, som Varefaktas nye direktør, Heidi Søsted, ønsker at sætte ind overfor, når hun i fremtiden vil tilbyde Varefaktas kunder den ekstra service at tjekke varer for farvestoffer og allergifremkaldende stoffer. Og som landets største mærkningsfirma med kunder i både detail- og kosmetikbrachen herhjemme og i udlandet er potentialet stort.

Via Varefaktas sorte trekantslogo garanteres forbrugerne allerede, at oplysningerne på varedeklarationerne er korrekt anført, og at produktet lever op til det, emballagen lover. Nu vil Heidi Søsted også hjælpe forbrugerne til at vælge fødevarer og en lang række andre varer som vaske- og rengøringsmidler, babylegetøj og bleer uden allergifremkaldende stoffer. Det er måske ikke så overraskende, at det netop er på dette område, at den erfarne leder har tænkt sig at bruge sine kræfter, for inden hun fik kontor i mærkningsvirksomhedens lokaler på Københavnsvej i Roskilde, har hun i en årrække ledet Videncenter for frisører og kosmetikere på hudafdelingen på Gentofte Hospital, ligesom hun er uddannet farmaceut fra Københavns Universitet og har skrevet en ph.d. om ingredienser i kosmetik.

Et større fokus på allergener er dog langt fra den eneste ambition, den nye direktør har for mærkningsfirmaet. Faktisk er hendes overordnede ambition at lave så gode deklarationer til så mange mennesker som muligt. På tegnebrættet er der da også helt nye logoer som »Varefakta Vegge« og »Varefakta Fairtrade«, hvor tanken er, at de nye logoer i fremtiden skal garantere, at varerne henholdsvis kun indeholder vegetabilske stoffer, eller at vareproducenterne har fået en ordentlig løn.

- Jeg oplever at forbrugeren - og især den unge forbruger - gerne vil have vegetabilske produkter, blandt andet fordi de er mindre miljøbelastende, forklarer Heidi Søsted og tilføjer, at vegge-logoet eksempelvis ville kunne indikere, om en vingummi indeholder animalsk fedt.

At man kan spore større politiske visioner i Heidi Søsteds arbejde, er ikke overraskende, for den nye direktør kommer fra en tidligere stilling som valgt forbundssekretær i Serviceforbundet og har ad to omgange været ansat som sundhedspolitisk medarbejder i forbrugerområdet.

- Jeg vil gerne være med til at tage hånd om de store problemer ved at være et skridt foran lovgivningen, siger Heidi Søsted og kigger ud af vinduet på Københavnsvej, mens hun uddyber, at forbrugerne har stor magt til at påvirke lovgivningen i kraft af de valg, de træffer, når de for eksempel står ved reolen i Rema 1000.

Ud over at teste eksempelvis Foodsolution, Rema 1000 og Abus Cykellåses varer, har Varefakta også kunder i Frankrig, Polen, Finland, Norge, Sverige og Australien. Eksempelvis har Varefakta tjekket, om kødbollerne i Ikea Australien har en ordentlig varedeklarering - og den slags internationalt samarbejde vil Heidi Søsted gerne lave mere af.

- Det er noget, jeg gerne vil gå videre med, så vi kan få videreformidlet dansk kvalitet til hele verden, siger direktøren, der også har en drøm om at gøre Varefakta til en engelsksproget virksomhed. Herhjemme har hun en ambition om at få flere kunder indenfor lægemiddel-, kosmetik- og legetøjsbranchen, ligesom hun håber på at komme til at lave varedeklareringer på færdigretter, brød hos bageren og retter på meukort, hvor kunderne ofte er rådvilde i forhold til, hvad de putter i munden.