Ny café med udsigt til vidder og visioner

Roskilde - 21. juli 2017 kl. 15:10 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Camping har fået ny café. Den åbnede den 19. maj, og iværksætterne bag, Rolf Visti Johansen og Morten Friborg Madsen, har store planer for Café Strandhuset.

- Man skal aldrig sidde ned så længe, at man får siddesår, siger iværksætter Rolf Visti Johansen. Og det er der nok heller ikke stor risiko for, at han gør. Vabler under fødderne, måske. Men ikke siddesår.

Rolf Visti Johansen har nemlig travlt, efter at han og svogeren Morten Friborg Madsen har lejet Roskilde Campings café.

De fik nøglerne i påsken og gik straks i gang med at renovere caféen i et maritimt tema.

Sammen har de store planer for caféen og området omkring. Men drømmen strækker sig også mod at levere mad ud af huset til virksomheder, der ikke har egen kantine.

- Vi har investeret en hel del i køkkenet. Vi har fået nyt inventar, og her er god plads. Så vi satser intenst på at få både caféen, men også leveringer ud af huset til at komme op at køre, siger Rolf Visti Johansen.

