Se billedserie Lidt fra oven ses Jyllinge her - med en rød cirkel omkring det areal, som skal huse de nye boliger.

Ny boliger ved hallerne

Roskilde - 22. august 2017 kl. 06:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nye boliger på vej i det centrale Jyllinge. Plan- og teknikudvalg har vedtaget at sende forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i høring.

- Det er godt at få taget hul på udviklingen af området og samtidig supplere de eksisterende boligtilbud i Jyllinge med nogle mindre boliger. Jeg tror det bliver et dejligt sted, som vil få glæde af at ligge tæt på de mange aktiviteter, der vil være omkring Jyllingehallerne, siger formand for plan- og teknikudvalget, Torben Jørgensen.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge kombinerede rækkehuse og lejligheder i højst to etager med blandede boligstørrelser.

Bebyggelsen vil ligge i kanten af parken, som overgang til parcelhuskvarteret på Lindbjergvej. Mod Lindbjergvej bliver boligerne i én etage.

Mellem de nye boliger vil der være grønne arealer med stier, som inviterer til at bevæge sig ind i parken fra parcelhuskvarteret.

Samtidig giver det beboerne et halv-privat fælles opholdsareal til gavn for det sociale fællesskab.

Byrådet forventer, at boligerne bliver almennyttigt byggeri.

Boligerne vil bidrage til at dække en stigende efterspørgsel på mindre boliger i Jyllinge fra især ældre parcelhusejere, der har svært ved at finde noget med færre kvadratmeter i Jyllinge. Det kan også være svært for små familier at finde en passende bolig.

Udviklingen er gjort mulig fordi fodboldklubben er flyttet til Spraglehøj.

Forslaget er i offentlig høring fra den 5. september til 31. oktober 2017. Lokalplanforslaget kan ses på roskilde.dk/indflydelse, hvor man også kan indsende eventuelle bemærkninger.

Der bliver holdt borgermøde den 28. september kl. 18:30 til 20:30.