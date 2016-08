Billedet her her fra springcenteret i Sorø, Sjællands største, men redskabsmæssigt er det lidt i den stil som kommer i Ramsøhallen. Foto: Thomas Olsen

Ny Ramsøhal måske klar i 17

Roskilde - 30. august 2016 kl. 13:31 Af AF Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et flerårigt tilløb sker der endelig noget med Ramsøhallen i Gadstrup. Budgetpartierne har besluttet, at der skal bruges 7,2 millioner kroner på at få bygget en ny hal 2. De 7,2 millioner kroner gør det ikke alene. Til beløbet kommer også den forsikringssum, som Gjensidige lægger efter halbranden.

- Det er en mangeårig drøm, som er ved at blive en realitet. Jeg tør dårligt tro, at det kan lykkes. Det vi får bygget nu, var jo det vilde, vi skrev på ønskesedlen til julemanden fra vores gymnaster. Så har vi stadig en udfordring for vores motionsafdeling, og den skal vi fortsætte med at forfølge, siger formanden for Ramsøhallen Vinni Smith.

Formand for idræts- og kulturudvalget, Birgit Pedersen (SF) siger om halbyggeriet;

- Det var jo nu. Efter branden var der ingen tvivl. Vi skulle bygge nu, og det gav ingen mening bare at bygge det gamle. Nu laver vi en udvidelse, som fremtidssikrer gymnastikken i Gadstrup, siger hun.

Det som kommer til at ske er, at der bliver bygget mere til den gamle hal 2. Forsikringsselskabet betaler for opbygning af den gamle hal.

- Vi er blevet enige med forsikringen, og de kunne også godt se det vanvittige i at bygge det, der var, siger Poul Knopp, idræts- og kulturchef i Roskilde Kommune.

- Vi får optimalt tilløb, springgrav, plads til trampoliner, en pomfritgrav og det hele laves således, at der kan trænes gymnastik på gulv samtidig med at der springes rundt omkring, siger han om udvidelsen, som ifølge forligsteksten bliver på 500 kvadratmeter.

Hvornår alle Gadstrups Gymnaster kan rykke ind tør hverken Vinni Smith eller Birgit Pedersen lægge hovedet på blokken på. Der er afsat to millioner i 2017 og 5,2 millioner kroner i 2018.

- Vi skal i gang hurtigst muligt. Det her skal ikke trække ud. Så må se, hvordan vi teknisk løser det med posteringerne. Rent byggeteknisk vil jeg tro, der er en lille chance for, at den nye hal 2 kan stå klar til, at gymnasterne skal i gang med sæsonen til september næste år, siger Poul Knopp.

Motionscenteret i Gadstrup lever på en dispensation, som udløber i 2020, så politikerne slipper ikke helt for at tale idrætsfaciliteter i Gadstrup.

Haludvidelsen er af en størrelse, der gør, at den skal i EU-udbud, hvilket godt kan give lidt forsinkelse på byggestarten.

