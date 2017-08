Sortebrødre Plads skal omdannes til et aktivt byområde. Området skal ifølge kommunen have karakter af købstad.

Nu kommer lokalplanen for Sortebrødre Plads

Plan- og teknikudvalget har nu behandlet planerne, der gør det muligt at ændre Sortebrødre Plads i Roskilde fra en p-plads til et byområde, tæt på stationen og Folkeparken.

- Pladsen er central for at give den østlige del af bymidten et løft. Den ligger unikt, da den forbinder handel, kultur og park. Derfor tror jeg, det bliver meget attraktivt at købe eller leje en bolig eller drive en butik på pladsen, siger Torben Jørgensen (S), formand for plan- og teknikudvalget.