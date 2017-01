Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer Christiansborg for at se på stormflod Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer Christiansborg for at se på stormflod

Roskilde - 03. januar 2017 kl. 11:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stormfloden Urd lader til at have fået vækket politikerne på Christiansborg og få dem til at indse, at lovgivningen omkring kystsikring skal opdateres. I fredags var Enhedslisten forbi Jyllinge Nordmark som det første parti for at hører beboernes version af stormfloderne og hvad der bør gøres. I dag, tirsdag, følger Socialdemokraterne trop med deres miljøordfører, og i morgen kommer Dansk Folkeparti med deres ditto.

- Det er meget tilfredsstillende, at politikerne på Christiansborg har indset, at her er en udfordring, som de kan være med til at løse. Vi håber jo på, at de laver loven om, for alle steder i Danmark hvor der er områder, der bliver oversvømmet, kan den nuværende lovgivning gøre, at sagerne bliver trukket ud i årevis. Man skal kunne klage, men vi mener, en gang er nok, siger Mogens Hallager fra digelaget i Jyllinge Nordmark.

Også de konservative har lovet at lægge vejen forbi Jyllinge Nordmark, men her skal Brian Mikkelsen lige hjem fra en udlandsrejse først, og Hans Christian Schmidt (V) har inviteret beboerrepræsentanter til Christiansborg.

494 ejendomme i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg vil få glæde af den kystbeskyttelsen, kommunen og et stort flertal af borgerne er enige om.

Finansieringen er på plads, og borgerne kommer hver til at lægge cirka 100 kroner om måneden de næste 25 år for det dige og sluseprojekt, som er udarbejdet.

Under Urd blev 9-10 ejendommen oversvømmet i Jyllinge Nordmark. Under Bodil var det tal på 213. I 2015 gik alle fri fordi watertubes og en kæmpe indsats fra beredskaber og frivillige vandet over vandet.

I morgen lover DMI en forhøjet vandstand på 109 centimeter i Roskilde Fjord. Det er først omkring 130 centimeter, at der vil opstå problemer for de første ejendomme.