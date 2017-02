Se billedserie Borgmester Joy Mogensen (S) fandt sit indre barn frem, da hun tirsdag aften besøgte Roskilde Modeljernbaneforeningen. Her fik hun blandt andet lov til at køre med et godstog. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Nu er Rosbæk Station indviet i Roskilde

Roskilde - 18. februar 2017 kl. 10:51 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var både hygge og leg, da Rosbæk Station blev indviet hos Roskilde Modeljernbaneforening.

Et dobbeltdækker tog mod Kalundborg passerer en bygning, der godt kunne ligne Roskilde Station. Men husene omkring stationen er mere romantiske end Roskilde by, og selv om der er flere flotte detaljer, ligger både by og station i en kælder under Fakta på Køgevej.

Det er nemlig her, Roskilde Modeljernbaneforening holder til. Et godt 200 kvadratmeter stort rum er næsten fyldt med en stor bane, og alt er lavet i størrelsesforholdet 1:87.

Denne aften har foreningen indbudt borgmester Joy Mogensen og flere sponsorere, fordi byen og den store station skal have et navn.

Der er godt 500 meter skinner, og hvis togene futter afsted i et normalt tempo, tager det dem ni et halvt minut at køre hele banen rundt.

Borgmesterens tog nærmer sig byen, da et par af modeljernbaneentusiaterne lige må tjekke, om toget kører på det rette spor for at kunne køre igennem stationen.

- Er borgmesteren ved at skifte side? lyder det fra en mand til morskab hos forsamlingen.

Men Joy Mogensens godstog kører fint igennem stationen, som hun få øjeblikke efter kan indvie.

Borgmesteren hiver et rødt klæde ned, og et skilt røber, at byen og stationen hedder Rosbæk.