Roskilde Tråd var et tilløbsstykke, da det blev holdt på Gimle. De sidste seks-otte år var der altid udsolgt til arrangementet. I år kniber det gevaldigt med at få solgt billetterne, efter at der er kommet en ny arrangør-gruppe, og koncerten er flyttet til Hestetorvet Selskabslokaler. Foto: Lars Kimer

Nostalgi-rockkoncert hænger i en tynd tråd

Roskilde - 03. marts 2017 kl. 06:13 Af Lars Kimer

Sidste år var første år uden Roskilde Tråd, nostalgi-rockarrangementet som samler gamle Roskilde-bands til en koncertaften. De gamle garvede kræfter, som fx Leif Skov, var stoppet i bestyrelsen, og der var ikke umiddelbart nogen til at tage over, skriver dit regionale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

Det var årsagen til, at sidste år blev et år uden koncert. En ny bestyrelse bestående af Keld Christensen, Jørgen Billing, Thomas Gjurup og Toni Sørensen har sat sig for, at det også blev det eneste år. De fire har booket Hestetorvet Selskabslokaler til arrangementet lørdag den 1. april. Der er bare et problem. Billetsalget går utrolig langsomt.

- Vi har solgt 60 billetter af de 160, vi har. Det undrer os, for der plejer at være stuvende fuldt, da den gamle bestyrelse stod for arrangementet. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad problemet er. Normalt plejer der at være udsolgt på ingen tid, siger Toni Sørensen.

Et bud har han dog. Den gamle bestyrelse lå inde med en mailingliste på folk, som år efter år havde deltaget, men den mailingliste er gået tabt.

- Vi ville rigtig gerne have skrevet ud til alle på den liste, men den eksisterer ikke længere. Det er måske en del af forklaringen, siger Toni Sørensen.

Bliver der ikke solgt 20 billetter yderligere inden midten af marts, så må de fire aflyse arrangementet.

- Vi er bekymrede for, om det er sådan, det ender. Vi kommer til at stå med et stort underskud, vi selv personligt skal dække ind, hvis ikke vi får solgt nogle flere billetter. Det ønsker vi ikke, siger Toni Sørensen.

Du kan se mere om arrangementet på www.roskildetråd.dk, og billetter kan købes på roskildebilletten.dk

Skulle arrangementet ende med ikke at blive til noget, så kan de folk, der har købt billet naturligvis få deres penge tilbage.