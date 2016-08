Normal kunne ikke nøjes med Fona

Se billedserie Fonas butik på Ro's Torv er blevet overtaget af Normal, som også inddrog det tomme nabolokale, som slikbutikken I Lov It havde efterladt. Dermed fik Ro's Torv løst to problemer med et slag. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Roskilde - 27. august 2016 kl. 10:16 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Fona-kæden lukkede tidligere i år, efterlod det et af de mest attraktive butikslokaler på Ro's Torv - lige over for Føtex, tæt på centertorvet og nær indgangen fra Københavnsvej. Spændingen om hvem der skulle overtage det, blev dog hurtig udløst.

Ikke længe efter kom det frem, at kæden Normal var godt i gang med at flytte ind i flere af de tomme Fona-butikker landet over, men ville det også være tilfældet i Roskilde? Der var jo allerede en Normal i byen, i Skomagergade, hvor man rent faktisk også havde overtaget nogle efterladte Fona-lokaler i marts 2015.

Men jo, Normal ville gerne ind på Ro's Torv, og man ville ikke nøjes med Fonas lokale, men tog også nabolokalet, der havde stået tom, siden slikbutikken I Lov It lukkede med kort varsel.

Dermed er Roskilde en del af en lille udvalgt skare af byer med mere end én Normal-butik. De øvrige er Aalborg, Randers og Ishøj, som også har to, mens Herning, Kolding og Greve alle får deres anden butik i efteråret. Topscoreren er dog fortsat Aarhus med hele tre butikker.

På Ro's Torv ville Normal Siden april 2013 har Normal åbnet over 50 butikker landet over, og flere er som nævnt på vej. En af dem, som har været med til at stå for den fysiske opsætning af butikkerne, er Peter Bjerg, som har været ansvarlig for butikken på Ro's Torv.

- Det er min femte butik i alt og min anden efter sommerferien. Efter Roskilde skal jeg videre til Tønder, siger Peter Bjerg, og nej, han taler ikke om festivaler.