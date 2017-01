Se billedserie 16-årige Stephanie Grundsøe fra Jyllinge var hjemme på besøg i weekenden for at skyde efter en EM-billet, da Gundsølille Skytteforening holdt stort skydestævne. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Noget på spil til skydestævne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Noget på spil til skydestævne

Roskilde - 16. januar 2017 kl. 09:14 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stephanie Grundsøe fra Jyllinge går til hverdag på gymnasium i Norge for at blive bedre til at skyde. I weekenden var hun hjemme for at skyde efter en plads til EM. Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

- Det er dejligt at være tilbage. Jeg kender bare rigtig mange her, sagde 16-årige Stephanie Grundsøe.

Gundsølille Skytteforening var rykket op af kælderen og var vært ved et større skydestævne i Gundsølillehallen. I forbindelse med stævnet var der også klasser, hvor deltagerne skulle klare et pointkrav for at gøre sig forhåbninger om en plads på EM-holdet til sommer.

- Man kan godt mærke, at der er noget på spil. Kravet ligger højt i Danmark, fortæller hun og oplyser, at hun har klaret EM-pointkravet til andre stævner og håber, hun kan klare dem igen.

Otte skytter, hvoraf de fire er nordmænd, gør klar til finalen i herre junior riffel. Hvor de har haft 60 skud i kvalifikationsskydningen, har de 24 skud i finalen. For hver runde bliver de to dårligste skytter sorteret fra, indtil der kun er to tilbage.

EM foregår i en hal, så Gundsølille Skytteforening prøver at lave forholdene så tæt på EM, som muligt i Gundsølillehallen.

Der er 10 meter fra bagkanten af bordet og til skydeskiven. Skytterne skyder i et sort hul og kan bagefter se på en skærm, hvor de har ramt skydeskiven.

Det er antallet af point i kvalifikationsskydningen, som har en betydning for EM. Der er et EM-krav, som skytterne skal klare, men derudover vurderer Dansk Skytte Unions sportschef vurdere resultaterne fra hele året, inden holdet bliver sat før EM i Slovenien til sommer.