Nødhjælpsorganisation driller curling-forældre, og folk elsker det

I kølvandet på den seneste tids diskussion og debat på sociale medier, hvor flere forældre i weekenden brokkede sig på Roskilde Festivalens Facebook-side over, at deres børn frøs og ikke havde fået en teltplads, fik Folkekirkens Nødhjælp en sjov idé.

En idé der på under 24 timer er endt med at blive et vaskeægte viralt hit, som folk elsker, og som samtidig har samlet over 100.000 kroner ind til verdens fattige.

Folkekirkens Nødhjælp benyttede nemlig mandag eftermiddag lejligheden til at tage pis på bekymrede forældre med en kort video og samtidig rette fokus mod verdens flygtningekatastrofer.

Videoen kan ses længere nede i artiklen.

En sjov idé, hvis effekt er kommet noget bag på nødhjælpsorganisationen.

- Vi talte om hvor absurd det er, at det kan blive en så stor ting og trække overskrifter, at nogle regnvåde unge havde svært ved at finde en teltplads på Roskilde Festival, mens der sidder flere millioner mennesker i flygtningelejre verden over. Derfor blev vi enige om, at lave den her sjove video, siger generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen til sn.dk.

Birgitte Qvist-Sørensen fortæller også, at det er kommet lidt bag på dem, at folk er så vilde med videoen.

- Det var ikke for at slå på curling-forældrene men for at sætte tingene lidt i perspektiv og skabe en debat. Derfor er vi også overvældet over den flotte og positive respons, vi har fået på opslaget. Folk har virkelig taget godt imod det, siger hun.

Til sidst i videoen kan man sende positive tanker til bekymrede forældre og samtidig donerer 20 kroner til verdens fattige. Og det har virket.

- På nuværende tidspunkt har vi samlet over 100.000 kroner ind til verdens fattige, og det er ret meget, når det kun er en 20’er der doneres ad gangen. Så det er vi jo super glade for, at danskerne vil være med til, siger Birgitte Qvist-Sørensen.