Byrådet har i budget 2017 besluttet, at der ikke skal bygges boliger på den sydlige del af grunden, som tidligere husede Fjordmuseet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nedrivning af Fjordmuseet er stadig i støbeskeen

Roskilde - 31. august 2016 kl. 16:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store debat i Jyllinge går i disse måneder på, hvad der skal ske med grunden, hvor Fjordmuseet lå. Og nu har grunden fået sin helt egen pind i budgettet.

Her giver budgetpartierne hinanden håndslag på, at der ikke skal bygges på grunden. Det var ellers skrevet ind i den helhedsplan, som partierne har vedtaget for bymidten i Jyllinge.

I helhedsplanen står der også, at halvdelen af det gamle fjordmuseum, det som tidligere var brugs, og lokalt i dag bliver kaldt Toblerone-huset på grund af det karakteristiske tag, skal rives ned. Den del af det politiske forlig står fortsat ved magt.

- Vi har ikke ændret på, at den del af bygningerne fortsat står til nedrivning, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Hun understreger, at der pt. er tale om et politisk forlig, og at der derfor endnu ikke er noget, som juridisk binder kommunen til at rive bygningerne ned.

- Den juridiske binding kommer først i det øjeblik, vi har lavet en lokalplan for området, hvilket vi ikke har endnu. Jyllingehallerne brændte, og pludselig stod vi med foreninger, som havde brug for tag over hovedet. Derfor gik processen med at udvikle strøget ned gennem Jyllinge i stå. Men politisk har vi et flertal, hvis seneste udmelding var, at den ene del af museet skal rives ned, siger hun.

