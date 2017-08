Foto: Lars Kimer

Nationalpark vil lave turistsejlads - går efter skib til én krone

Roskilde - 12. august 2017 kl. 09:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nationalparken Skjoldungelandet viser nu interesse for at blive skibsejer og sejle med turister. Skibet som parkens chef, Anders Bülow, har kastet sin kærlighed på er en gammel bundgarnsjolle fra 60'erne. Kapduen er navnet på den jolle, som en gruppe frivillige i øjeblikket er ved at sætte i stand i Jyllinge, hvorfra det også er planen, at skibet skal sejle turister og skoleklasser ud for at formidle kystfiskekultur og fjordliv.

- Det er et spændende projekt. Vi har lige nogle løse ender, vi skal have styr på, men vi så meget gerne, at vi kunne komme på fjorden og formidle den. En tredjedel af vores nationalpark er fjord, og den er nu en gang nemmest at formidle til turisterne på vandet, siger Anders Bülow.

Skulle projektet falde på plads, så tegner det til, at nationalparken overtager skibet for en kroner, imens de frivillige fortsat skal står for vedligeholdelse og sejlads.

De frivillige håber at kunne sejle for første gang til foråret næste år.

